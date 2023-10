Tunnel Rush 2 è un gioco di abilità in cui corri veloce in colorati tunnel 3D e sperimenta l'esilarante caleidoscopio di pericoli e tesori! Ruota lo schermo in senso orario o antiorario per spostare la tua nave e sfondare l'ostacolo che corrisponde al colore attuale della tua nave, altrimenti la tua nave si schianterà. Raccogli quanti più diamanti possibile per potenziare la tua nave. Gli ostacoli diventeranno più difficili da superare ad ogni livello superato, quindi mantieni la concentrazione sullo schermo e le dita sui pulsanti! Riesci a finire Tunnel Rush 2 e sbloccare tutti gli aggiornamenti? Sposta: tasti freccia A/D o sinistra/destra (mobile) Sposta: tocca e tieni premuto il lato sinistro o destro dello schermo Tunnel Rush 2 è stato creato da Deer Cat Games. Gioca agli altri loro giochi leggendari Poki: Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider e Strings. Puoi giocare a Tunnel Rush 2 su Poki. Tunnel Rush è stato rilasciato nel 2003. Tunnel Rush 2 è stato rilasciato nel 2018. Puoi giocare a Tunnel Rush 2 sul tuo browser senza installandolo o scaricandolo gratuitamente su Poki. Sì, puoi sbloccare molte skin in Tunnel Rush 2 man mano che avanzi nel gioco.

