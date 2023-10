Shape Rush è un'avventura 3D sul volo, sulle forme e sui colori. Nei panni di un mutaforma volante, sbatti le ali per attraversare campi, deserti e molte altre zone dal design accattivante. Tutto quello che devi fare è trasformarti nella forma corretta per superare gli ostacoli corrispondenti. Attenzione sempre ai colori e alle forme! Se sei bravo a prestare attenzione, puoi sbloccare altri personaggi e massimizzare il divertimento. Quindi mettiti in forma o spedisci, perché questo gioco ti darà la fretta che stavi cercando! Cambia forma: tasto spaziatore Shape Rush è creato da No Pressure Studios. Dai un'occhiata al loro altro fantastico gioco Bossy Toss su Poki!

Sito web:poki.com

