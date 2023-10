Dot Rush è un gioco di abilità sviluppato da QKY Games. In questo gioco, prendi il controllo delle palline rotanti rosse e blu e provi a unirle con palle che sparano contro di loro a tutta velocità. Metti alla prova i tuoi riflessi facendoli girare al momento giusto, altrimenti perderai punti. Vai avanti e provaci batti il ​​tuo punteggio più alto in questo fantastico gioco di abilità. Dot Rush è molto più divertente quando condividi il gioco con i tuoi amici e confronti i tuoi punteggi. Fare clic o toccare lo schermo al momento giusto per lanciare le palline. Guadagni punti quando le palline dello stesso colore si toccano. Quando il i colori opposti si toccano, perdi punti. Dot Rush è stato creato da QKY Games. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Colpo di cannone, Schiacciata con flipper, Salvataggio dell'eroe, Evita di morire, Strada antincendio, Pocket Hockey e Neon War

Sito web:poki.com

