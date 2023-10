Cannon Strike è un gioco di abilità creato da QKY Games. Il tuo obiettivo è riempire il secchio sottostante con le palline colorate del tuo arsenale. Mira con intelligenza, spara con il cannone e riempi tutti i secchi di colori. Le palline che non riesci a mettere nel secchio sottrarranno punti dal tuo punteggio finale. Vai avanti e condividi Cannon Strike con i tuoi amici per confrontare i tuoi punteggi più alti! Fai clic o tocca sullo schermo per sparare le palline nel contenitore sottostante. Cronometra le tue mosse e cerca di non sprecare palline. Cannon Strike è stato creato da QKY Games. Gioca agli altri giochi casual su Poki: Flipper Dunk, Hero Rescue, Evitare di morire, Fire Road, Pocket Hockey e Neon War

