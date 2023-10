Perfect Dunk è un gioco di sport con fisica dei rimbalzi realistica e un'esperienza di basket avvincente. Tirare a canestro non è mai stato così facile e rilassante: tutto quello che devi fare è tenere premuto il pulsante e mirare a far passare la palla attraverso la rete. Crea combo a catena, rimbalzi sui muri e prova ad aumentare il tuo punteggio in modi entusiasmanti per giocare a modo tuo. Riusciranno i tuoi amici a battere il tuo punteggio in Perfect Dunk? Condividi questo gioco con loro e scoprilo! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e sposta il cursore per mirare. Rilascia per sparare.Perfect Dunk è stato creato da QKY Games. Gioca agli altri giochi Evita Dying, Fire Road, Pocket Hockey, Arrower e Neon War su Poki!

