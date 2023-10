Stickman Climb 2 è un gioco platform stickman in cui devi restare in equilibrio usando un piccone e raggiungere la bandiera alla fine del livello. Ci sono trappole e spuntoni pericolosi sulla tua strada, quindi fai attenzione e presta attenzione ai checkpoint. Puoi personalizzare il tuo avatar stickman sbloccando nuovi colori, vasi e armi. Puoi giocare a Stickman Climb 2 da solo o gareggiare contro il tuo amico in locale! Usa la tua ascia per muoverti sul palco. Raggiungi la bandiera per finirlo. Muovi - A / DRespawn - RMove - Tasti freccia sinistra / destra Respawn - Enter Stickman Climb 2 è stato creato da No Pressure Studios. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Stickman Climb!, Bossy Toss e Shape Rush Puoi giocare a Stickman Climb 2 utilizzando il tuo desktop e i tuoi dispositivi mobili su Poki. Gioca a casa o in movimento! Puoi giocare a Stickman Climb 2 senza installare o scaricare gratuitamente su Poki. Sì. Puoi personalizzare il tuo personaggio in Stickman Climb 2 con nuovi costumi, skin, strumenti, accessori e altro ancora!

