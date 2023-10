Big Tower Tiny Square 2 è un gioco puzzle platform in cui salti e superi ostacoli e trappole pericolosi. Il nostro personaggio quadrato è tornato per altre avventure alla ricerca del famoso ananas! Sali sulla torre accuratamente progettata schivando spuntoni, trappole e altri pericoli. Tocca ogni checkpoint per salvare i tuoi progressi in questa implacabile piattaforma multilivello. Riuscirai a raggiungere la cima e salvare ancora una volta Pineapple? Non dimenticare di condividere il gioco con i tuoi amici e scoprire chi può completare la torre più velocemente. Muovi: tasti freccia A/D o sinistra/destra Salta: spazio o freccia su Ricomincia: YBig Tower Tiny Square 2 è stato creato da EO Interactive. Gioca agli altri loro giochi arcade su Poki: Big Tower Tiny Square e Big NEON Tower VS Tiny Square. Puoi giocare a Big Tower Tiny Square 2 gratuitamente su Poki. Big Tower Tiny Square 2 può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

