Big NEON Tower VS Tiny Square è un gioco puzzle platform in cui attraversi un'emozionante piattaforma multi-livello piena di ostacoli. Il tuo migliore amico Ananas è stato rapito da Big Square e portato in cima a una grande torre piena di trappole mortali. Salendo su questa torre troverai torrette mortali con sensori, salti mortali con laser, pozze di lava e molto altro. Assicurati di fermarti a ogni checkpoint in modo da non perdere molti progressi quando ti imbatti in una delle trappole meticolosamente posizionate. Riesci a trovarlo in questo livello gigante suddiviso in grandi sezioni a schermo singolo? Goditi l'estetica degli anni '90 con una colonna sonora rilassante! Muovi: tasti freccia A/D o sinistra/destra Salta: spazio o freccia su Riavvia: YBig NEON Tower VS Tiny Square è stato creato da EO Interactive. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Big NEON Tower VS Tiny Square gratuitamente su Poki. Sì! Questo è il gioco originale ma una versione semplificata solo su Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Big NEON Tower VS Tiny Square. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.