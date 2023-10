Tower Crush è un gioco di difesa della torre creato da Impossible Apps. Costruisci la tua torre fino a sei piani, caricala di armi, potenzia, evolvi e sconfiggi i tuoi avversari in fantastiche battaglie! Elabora la tua strategia di battaglia con otto classi uniche (Guerriero, Paladino, Non morto, Orco, Vichingo, Mago, Elementale del fuoco, Golem di pietra) e dieci tipi di armi incredibilmente potenti (Mitragliatrici, Cannoni, Pistole a fiamma, Lanciabombe, Onde d'urto, Lanciarazzi, laser, Tesla, cannoni di ghiaccio, potenti cannoni al plasma). Con oltre 280 livelli nella modalità campagna e un divertimento infinito nella modalità multiplayer, ogni partita sembrerà un'esperienza diversa. Sei pronto a distruggere la torre del tuo avversario? Per onore e gloria! Fai clic o tocca uno dei piani della tua torre per selezionarlo, quindi fai clic o tocca uno dei piani nemici per attaccare. Presta attenzione alle icone di potenziamento quando appaiono vicino alla tua torre per utilizzare potenziamenti come Scudo, Guarigione, Temporale, Ghiaccio e altro ancora. Tower Crush è stato creato da Impossible Apps. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tower Crush. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.