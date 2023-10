Schiaccialo! è un gioco arcade creato da Sakkat Studio. Avvia la tua fabbrica di succhi in cui devi schiacciare la frutta alla vecchia maniera: usando i pugni! Colpisci vari tipi di frutta e forzieri del tesoro sul nastro trasportatore per guadagnare soldi. Evita di colpire le bombe perché ti costeranno la vita. I soldi che hai guadagnato possono essere spesi in nuovi tipi di frutta e persino in fantastici accessori per le tue mani. Vai avanti e provaci. Andrai fuori di testa per Crush It! Pugno: tocca, il pulsante sinistro del mouse o la barra spaziatrice Crush It! è stato creato da Sakkat Studio. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run e Throw It Higher!

Sito web:poki.com

