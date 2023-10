Koala Bros Bash è un gioco di abilità in cui usi il boomerang per abbattere i frutti e nutrire la tua famiglia. Trascina il dito o il cursore sulla finestra di gioco per mirare e rilascialo per lanciare un boomerang. Qualunque cosa colpisca il tuo boomerang, sottrae un punto dalla sua difesa. Tutto ciò che raggiunge lo zero cadrà! Prima di tutto, colpisci gli altri boomerang per farli cadere e aggiungerli al tuo arsenale. Quindi mira attentamente per colpire i punti deboli e creare combo a catena. Risciacqua e ripeti! Assicurati di finire tutti i frutti prima che scada il tempo! Usa il tuo boomerang per far cadere quanti più frutti puoi. Elimina tutti i frutti prima che ti tocchino e ti diano una vita. Trascina il dito o il cursore sulla finestra di gioco per mirare. Rilascio per lanciare boomerang.Koala Bros Bash è creato da Aniway, un team di sviluppo di giochi con sede in Finlandia. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

