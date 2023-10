Space Ballz è un gioco di abilità in cui miri a distruggere tutti gli asteroidi e vari tipi di corpi celesti che volano verso di te. Usa i tuoi poteri di distorsione gravitazionale per controllare la direzione delle tue palle e cerca di sopravvivere nello spietato caos dello spazio. Presta attenzione ai numeri visualizzati sulle rocce in modo da sapere quanti colpi le distruggeranno. Raccogli i cubi rotanti per acquisire palline extra. Ti garantiamo che ti divertirai giocando a Space Ballz! Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e mira con il cursore. Rilascia per lanciare le palle.Space Ballz è stato creato da Kelly Ray J. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Chicken Sword: Ninja Master e Hole N' Fun su Poki!

