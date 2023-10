RoyaleBall.io è un gioco multiplayer in cui devi essere l'ultima palla rimasta per vincere. Verrai catapultato in un'arena di palline gigante con oggetti utilizzabili, ostacoli, trappole e molti concorrenti che mirano a essere gli ultimi a sopravvivere. Rotola, salta, schiva, raccogli oggetti e usali a tuo vantaggio o semplicemente evita tutti. Fai tutto il necessario per vincere! Tutto è giusto in amore e RoyaleBall.io.Move - WASDCamera - Tasti freccia sinistra / destra Usa oggetto - Tasto freccia su Salta - Barra spaziatriceRoyaleBall.io è stato creato da Kelly Ray J. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Chicken Sword: Ninja Master, Space Ballz e Hole N'Fun.

