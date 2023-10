Combattimento! Uccisione! Evolvi! Benvenuti a EvoWars! Essere preparato! Il tuo compito è diventare il più grande guerriero dell'arena Deathmatch! Combatti orde di avversari! Uccidi i tuoi avversari e raccogli le sfere per acquisire esperienza e punti! Evolvi in ​​dimensioni e skin durante la battaglia e diventa il gigante onnipotente nell'arena! Sblocca tutte le 30 evoluzioni!! Ricorda che la dimensione conta, ma non è la cosa più importante! I grandi giganti di solito cadono sotto la spada di guerrieri piccoli e veloci. Riuscirai a diventare il leggendario gigante nell'arena? Prova ora!

Sito web:evowars.io

