Prendi la tua spada ed entra sul ring in Last Warriors! Scegli il tuo personaggio preferito da un elenco di otto e combatti contro i tuoi amici. Ogni guerriero ha la propria specialità. Ad esempio, Haru il Ninja è molto veloce e può saltare molto in alto, ma i suoi attacchi non sono forti come quelli di Kalah il Cacciatore. Prova ogni combattente per vedere quale si adatta meglio al tuo stile di gioco! Se giochi da solo, puoi accedere alla modalità Torneo! Qui affronti tutti i Guerrieri uno dopo l'altro. Solo il combattente più forte e abile può arrivare alla fine e affrontare il boss finale. Riuscirai a sconfiggerli e diventare il campione di Last Warriors?

Sito web:poki.com

