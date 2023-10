Sei tu il prossimo Ninja Shuricano? Fatti strada a suon di ostacoli e altro ancora per avanzare di livello in livello, di sfida in sfida o attraverso la modalità infinita. Guida il tuo ninja verso la salvezza attraverso questo gioco simile a Flappy Bird per guadagnare punti che puoi riscattare per abiti e armi migliori. Fai attenzione ai bordi infuocati; sono pericolosi quanto gli ostacoli che dovrai affrontare! Controlli: Clic del mouse/tastiera: salta Informazioni sul creatore: Ninja Shurican è creato da SnoutUp Games con sede in Lituania. Potresti conoscere i giochi di SnoutUp dai combattimenti di kung-fu Iron Snout, lo sparatutto a tema suino Cave Blast, il picchiaduro Bacon May Die (anch'esso a tema suino) e il combattente di maiali tritacarne che combatte con la spada.

Sito web:poki.com

