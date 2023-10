In Bacon May Die sei un maiale che combatte contro orde di nemici. Sei un abile combattente e hai una pistola a tua disposizione se l'orda di nemici diventa troppo grande. Bacon May Die è un gioco divertente a cui puoi giocare anche con due giocatori sullo stesso computer. Entra nella modalità "coop" per sconfiggere i tuoi nemici insieme ai tuoi amici. Non dimenticare di personalizzare il tuo maialino con diversi oggetti come cappelli, occhiali, collane o pantaloni. Puoi creare innumerevoli combinazioni diverse per rendere il tuo maiale il più bello della città. A proposito, non dimenticare di portare in battaglia il tuo pollo domestico perché ha un becco feroce. Muovi e combatti - tasti freccia Spara - tieni premuta la freccia sinistra/destra Muovi e combatti - WASDSpara - tieni premuto A/DBacon May Die è creato da SnoutUp Games con sede in Lituania. Potresti conoscere SnoutUp Games dal combattente a tema suino Iron Snout

