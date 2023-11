Skibidi Shooter è un gioco sparatutto in cui devi tenere a bada i WC Skibidi che stanno invadendo la città! Usa la tua pistola, il fucile da cecchino e la mitragliatrice per farti strada attraverso i diversi livelli. Per gli agenti veramente abili, c'è la modalità Infinita. In questa modalità di gioco, puoi affrontare quante più ondate di Skibidi Toilets riesci a gestire. Unisciti alla resistenza dei Cameramen e combatti!

Sito web:poki.com

