Sniper vs Dinosaurs è un gioco di tiro in 3D che ti consente di utilizzare un fucile di precisione per sparare ai dinosauri. Prova il divertimento di intrufolarti su un tetto ed eliminare i giganteschi mostri che corrono sulla mappa. Puoi anche correre in giro e raccogliere oggetti da spendere per migliorare il tuo gameplay, potenziare le tue armi e assumere nuovi Cuties. Potresti conoscere Cuties da altri giochi come Cute Army o A Cat Story. Spara al cappello di ogni dinosauro per farlo cadere, così potrai dimostrare di avere la mira migliore! Assicurati di esplorare ogni area del Dino Park, delle Strange Caves e della Big City. Sei pronto per il gioco di cecchino più unico che raro? Questi dinosauri no! Mira usando il cursore e premi il pulsante sinistro del mouse per sparare. Zoom - Clic destro del mouse Salta - Barra spaziatrice (premila due volte per fare un doppio salto) Sniper vs Dinosaurs è stato creato da Cute Army. Gioca ai loro altri giochi carini su Poki: A Cat Story e cute-army. Puoi giocare a Sniper vs Dinosaurs gratuitamente su Poki. Sniper vs Dinosaurs può essere giocato sul tuo computer.

Sito web:poki.com

