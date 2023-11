Cat Clicker RE è un gioco clicker inattivo in cui devi fare clic sul tuo gatto per ottenere punti gatto! L'acquisto di aggiornamenti per il tuo gatto aumenterà la quantità di clic che effettuerai, come latte, erba gatta o un topo con cui giocare! Usando Cat Sacrifice, sblocchi più aggiornamenti e nuovi fantastici accessori per il tuo amico peloso, come un paio di occhiali da sole o un bel cappello! Riesci a trasformare il tuo gattino nel gatto più bello in circolazione?

Sito web:poki.com

