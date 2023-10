Sniper Code 2 è un puzzle game in cui spari ai nemici e completi vari compiti a distanza usando il tuo fucile da cecchino. Esistono molti livelli impegnativi con missioni creative in cui non sparerai solo alle persone, ma prenderai parte a missioni tattiche. A volte basta sparare alle lampade e agli oggetti nell'ambiente per risolvere la situazione senza spargimenti di sangue. Inoltre, usa i tuoi proiettili in modo creativo per non rimanere senza munizioni nel bel mezzo della missione. La tua precisione è molto importante in questo gioco, così come la tua abilità furtiva. Non dimenticare di spendere i soldi guadagnati nel negozio per migliorare le tue abilità. Hai quello che serve per completare ogni missione in Sniper Code 2? Spara: pulsante sinistro del mouse Sniper Code 2 è stato creato da Softlitude. Hanno altri divertenti giochi di abilità su Poki: Neon Car Maze e The Sniper Code. Puoi giocare a Sniper Code 2 gratuitamente su Poki. Sniper Code 2 può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

