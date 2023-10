Lethal Sniper 3D: Army Soldier è un gioco sparatutto in cui l'obiettivo è completare i tuoi obiettivi da cecchino. Impugna il tuo fucile, fai attenzione al tremore del tuo respiro e mira furtivamente ai tuoi nemici. Fai attenzione a non sprecare munizioni! Cursore Blocca/Sblocca - Mira/Spara a L - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier è stato creato da PaperBunker s.r.o. Sono i creatori di The Pillar e Goat vs Zombies. Dai una giocata a entrambi su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lethal Sniper 3D: Army Soldier. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.