BuildNow GG è un gioco costruisci e spara online con varie modalità di gioco, armi e mappe. Sviluppa e affina le tue abilità in modalità di formazione offline. BuildNow GG fa parte di un genere emergente di giochi online che combina la costruzione tattica con il gameplay di uno sparatutto in terza persona. Costruisci, scatta e festeggia Nel gioco, costruisci rampe, tetti e muri il più rapidamente possibile mentre affronti un altro avversario. Per i nuovi giocatori, l'allenamento della mira è un ottimo modo per apprendere i controlli di base. Il gioco è online, ma puoi anche avviare una partita privata con i tuoi amici in modalità party. Puoi ospitare fino a 6-12 giocatori in una partita privata. Padroneggia le tue armi Le armi coprono l'equipaggiamento standard che ti aspetteresti in un titolo sparatutto e puoi passare dall'una all'altra mentre combatti. L'equipaggiamento comprende una pistola, un fucile d'assalto, un fucile di precisione, un fucile e un piccone. Personalizza il tuo profilo BuildNow GG offre ampie opzioni di personalizzazione. Puoi personalizzare la qualità visiva, il limite FPS, l'HDR e altro nelle impostazioni grafiche. Le opzioni includono anche la personalizzazione completa dell'HUD in modo da poter creare il profilo ideale per le riprese e la costruzione.

Sito web:battlelab-games.github.io

