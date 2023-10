The Sniper Code è un gioco sparatutto puzzle creato da Softlitude in cui il tuo compito è eliminare i nemici a distanza usando il tuo fucile da cecchino. Completa oltre 30 livelli avvincenti con vari obiettivi e goditi il ​​gameplay intuitivamente fluido. La tua precisione è molto importante in questo gioco, così come la tua abilità furtiva. Non dimenticare di spendere i soldi guadagnati nel negozio per migliorare le tue abilità. Hai quello che serve per finire questo gioco esilarante? Mira - Muovi il cursore Spara - Pulsante sinistro del mouse Sniper Code è stato creato da Softlitude. Questo è il loro primo gioco qui su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a The Sniper Code. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.