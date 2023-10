Rebels Clash è un gioco sparatutto online che presenta una modalità "Death Match" e una modalità "Battle Royale". Nel Death Match ricco di azione, giochi contro altri giocatori online: l'obiettivo è fare quante più uccisioni possibile e morire il meno possibile. Dopo la morte ti rigenererai per migliorare il tuo punteggio. Nella modalità Battle Royale, hai solo una possibilità per diventare il vincitore, ovvero uccidere tutti gli altri che sono ancora vivi nel gioco. Se muori, te ne vai per sempre! Raccogli diversi oggetti come armi, salute e granate per far crescere il tuo arsenale e sconfiggere gli altri giocatori. Sei pronto a mettere alla prova le tue abilità di tiro? Rebels Clash è stato sviluppato da NadGames. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Bomber Royale, Combat Online, PixWars 2 e Combat Reloaded 2. Puoi giocare a Rebels Clash gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Rebels Clash sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

