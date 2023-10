Neon Car Maze è un gioco di abilità sviluppato da Softlitude. Prendi il controllo di un'auto e raccogli tutte le stelle mentre guidi verso la tua destinazione in un colorato labirinto al neon. I labirinti diventeranno più complicati man mano che procedi, ma sbloccherai anche auto più nuove e più belle per rendere le cose più vivaci. Ci sono 50 livelli da superare per vincere la corona. Riuscirai a raccogliere tutte le stelle e battere i punteggi più alti dei tuoi amici? Guida: tasti WASD o freccia Neon Car Maze è creato da Softlitude. Gioca al loro altro gioco arcade su Poki: The Sniper Code

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Neon Car Maze. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.