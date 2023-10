Extreme Car Parking è un gioco di abilità di parcheggio di veicoli in cui devi parcheggiare vari tipi di auto in condizioni difficili. Dimostra di essere un pilota esperto in Extreme Car Parking! In ogni livello dovrai affrontare una serie di ostacoli sulla strada. Ci sono coni arancioni, barriere e altri veicoli da evitare. Guarda quanto velocemente puoi fermarti nel parcheggio! L'auto rossa deve essere parcheggiata nel punto indicato dal contrassegno giallo. Devi guidare l'auto con attenzione nell'area ed evitare di schiantarti o devi riavviare il livello. Più velocemente completi il ​​livello, più stelle guadagni. Confronta il tuo punteggio in stelle e le tue abilità di parcheggio con i tuoi amici e divertiti il ​​doppio! L'auto rossa deve essere parcheggiata nel punto indicato dal contrassegno giallo. Devi guidare l'auto con attenzione nell'area ed evitare di schiantarti o devi riavviare il livello. Più velocemente completi il ​​livello, più stelle guadagni. Muovi l'auto - Tasti freccia Extreme Car Parking è stato creato da QKY Games nel luglio 2017. Extreme Car Parking è giocabile sia sul desktop che sul tuo cellulare su Poki gratuitamente: Extreme Car Parcheggio!

Sito web:poki.com

