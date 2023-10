Just Park It 12 è il dodicesimo capitolo della classica serie di parcheggi per auto. Guida un enorme camion attraverso strade strette piene di ostacoli e traffico congestionato. Attraversa il traffico senza schiantare il camion, parcheggia nel punto giusto e completa tutti i tracciati meticolosamente progettati che ricordano le situazioni della vita reale. Puoi dimostrare di essere il migliore nel parcheggiare i veicoli? Come si gioca: Parcheggia il tuo veicolo senza perdere tutta la salute. Freno - Tasto Spazio Guida - Tasti freccia Informazioni sul creatore: Just Park It 12 è stato creato da Brain Software. Dai un'occhiata agli altri loro giochi su Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo e Just Park It 11.

Sito web:poki.com

