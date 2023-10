Monster Truck Racing Arena è un gioco di corse 3D sviluppato da Brain Software. Tatto. la corsa e l'adrenalina che pompano nelle tue vene con i potenti monster truck presenti in questo gioco. Ci sono 16 livelli impegnativi in ​​cui esercitarti e migliorare, guadagnando allo stesso tempo denaro per acquistare nuovi camion. Guida e sterza - WASD o tasti freccia Boost - Shift Monster Truck Racing Arena è stato creato da Brain Software. Hanno altri entusiasmanti giochi di corse e sport su Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2.

Sito web:poki.com

