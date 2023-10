Moto Space Racing: 2 Player è un gioco di corse 3D sviluppato da Brain Software. Gareggia con i tuoi rivali in 10 livelli avvincenti. Migliora la tua corsa con stile acquistando nuovi veicoli per essere il pilota più veloce. Puoi sbloccare nuovi livelli finendo al primo posto. Vai avanti e prova questo emozionante pilota spaziale 3D! Guida e sterza - Tasti freccia Nitro - Avversari ShiftKick - X o CRespawn - KMoto Space Racing: 2 Player è stato creato da Brain Software. Hanno altri entusiasmanti giochi di corse e sport su Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2.

Sito web:poki.com

