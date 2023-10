Cartoon Racers: North Pole è un gioco di corse automobilistiche in 3D creato da Brain Software. Con una grafica straordinaria che impressionerà tutti, indipendentemente dal fatto che gli piaccia o meno guidare, Cartoon Racers mescola gli elementi più divertenti delle corse realistiche con arene esagerate a tema invernale. Se sei un fan delle auto colorate e delle strade ghiacciate, questo è il gioco perfetto per te. Sei pronto a goderti l'emozione di guidare giù da una collina innevata virtuale? Gas - Tasto freccia su Sterzo - Tasti freccia sinistra e destra Indietro - Tasto freccia giù Ripristina - HCartoon Racers: North Pole è stato creato da Brain Software. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 e 2 Player City Racing

Sito web:poki.com

