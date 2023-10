Burnout Extreme Drift 2 è un gioco di corse automobilistiche in 3D creato da Brain Software. Prova l'emozione di andare a tutta velocità e derapare su vari tracciati in luoghi diversi. Le competizioni in questo gioco ti aiuteranno a guadagnare denaro, quindi potrai spendere quei soldi per acquistare auto nuove e migliori. Lavora duro per padroneggiare le piste impegnative e diventare il campione del mondo di drifting. Il tuo bisogno di velocità sarà soddisfatto con Burnout Extreme Drift 2. Guida - WASD o tasti freccia Freno - Barra spaziatrice Burnout Extreme Drift 2 è creato da Brain Software. Gioca agli altri giochi di auto su Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars e Car Drift Racers 2

Sito web:poki.com

