Extreme Off Road Cars 3: Cargo è un gioco di simulazione di guida di camion in cui sei incaricato di consegnare vari carichi e pacchi alle giuste destinazioni. Fai attenzione, poiché questo gioco metterà alla prova le tue abilità di guida con ostacoli, terreni accidentati e rischi ambientali. Sbloccherai nuove aree e veicoli se avrai successo nel tuo lavoro. Riuscirai a esercitarti per diventare il miglior camionista del mondo? Lascia il carico alla destinazione giusta. Freno - Tasto spazio Guida - Tasti freccia Ruota telecamera - Pulsante sinistro del mouse Extreme Off Road Cars 3: Cargo è creato da Brain Software. Dai un'occhiata al loro altro gioco Just Park It 11 su Poki!

