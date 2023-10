Color Car è un gioco di abilità colorato in cui devi guidare attraverso ogni livello toccando solo il bianco! Creato da KasSanity, gioca a Color Car su Poki e scopri quanti livelli riesci a superare. Tocca qualsiasi colore tranne il bianco e il gioco finisce. Sfrutta potenziamenti come TNT, portali e altro ancora per aiutarti a finire. Quanto lontano può arrivare la tua macchina colorata? Controlli: Tasti freccia sinistra/destra - Sterza a sinistra/destra Spazio - Riavvia Informazioni sul creatore: Color Car è stato creato da KasSanity, con sede in Canada. Sono anche i creatori di KnockOff, Dashy Square e altro ancora!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Color Car. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.