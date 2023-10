Spin Escape è un rilassante puzzle game creato da KasSanity, lo sviluppatore di Color Car e Color Crash. Ruota il labirinto per lasciare che la gravità faccia il lavoro e lascia che il tuo palloncino scappi nel cielo azzurro brillante. Completa ogni serie di puzzle per passare al livello successivo! Gioca a Spin Escape su Poki e metti alla prova le tue abilità di risoluzione dei puzzle. Questo gioco di labirinti semplice ma impegnativo manterrà il tuo cervello in marcia! Controlli: Tasti freccia: ruota il labirinto a sinistra o a destra Informazioni sul creatore: Spin Escape è creato da KasSanity, con sede in Canada. Sono anche i creatori di Color Car, Color Crash, Dashy Square e altro ancora!

Sito web:poki.com

