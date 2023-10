Puzzle Path è un simpatico puzzle game in cui devi tagliare il terreno nel modo giusto per continuare a guidare! Prendi le forbici e fai il taglio che si adatta al buco nel terreno. Alcuni puzzle richiedono più puzzle per essere completati. Guida attraverso tutti i livelli e diventa il miglior giocatore di Puzzle Path! Taglia: fai clic con il mouse Puzzle Path è stato creato da KasSanity. Altri giochi di KasSanity sono Twirl, Color Crash e Spin Escape!

Sito web:poki.com

