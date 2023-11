Mekorama è un puzzle game 3D in cui devi aiutare il tuo piccolo amico a superare ognuno dei tanti livelli sconvolgenti! Tu e il tuo amico robot dovete affrontare le sfide che vi si presentano con un po' di pensiero laterale per superare questi livelli difficili! Ogni puzzle è completamente in 3D, quindi devi spostare continuamente l'angolazione della telecamera per cercare di scoprire dove devi andare dopo! Raccogli le stelle in ogni puzzle per completarli davvero! Puoi anche creare i tuoi puzzle o giocare a livelli creati da alcuni maestri di puzzle! Vediamo quanto sei sveglio!

Sito web:poki.com

