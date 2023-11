Hockey Stars è un gioco di hockey 1v1 in cui devi sfidare il tuo paese preferito per battere il tuo avversario! Lo scopo del gioco è piuttosto semplice: segna nella loro porta prima che loro segnino nella tua! Salta in giro per ottenere un po' di potenza extra e carica in avanti verso l'obiettivo dei nemici! Vuoi sfidare un tuo amico ad un gioco? C'è il multiplayer locale così puoi giocare contro il tuo amico! Riuscirai a diventare il campione di hockey?

Sito web:poki.com

