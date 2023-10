Air Hockey Championship Deluxe è un fantastico gioco di air hockey in cui puoi giocare da solo o con un amico! Gioca al classico air hockey nel tuo browser. Assicurati di segnare 7 punti prima del tuo avversario per vincere la partita. Usa i lati del tavolo per segnare da una bella angolazione! E non dimenticare di difendere nel miglior modo possibile. Assicurati di controllare tutte le diverse fasi e i dischi che puoi sbloccare per rendere il gioco ancora migliore. Diventerai il campione definitivo di air hockey? Control paddle - cursore Control paddle multiplayer - WASD/frecce Akos Makovics ha creato questo meraviglioso gioco di Air Hockey. Questo è il suo gioco di debutto su Poki.

Sito web:poki.com

