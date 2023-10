Lords of Gomoku è un puzzle e un gioco da tavolo di strategia, sviluppato da Stefan Nikolic, in cui il giocatore deve mettere i suoi pezzi su un 5 di fila per vincere. Metti alla prova le tue abilità e sfida i Signori di Gomoku in questo puzzle game. Competi contro i tuoi nemici su tabelloni diversi ed emozionanti, ottieni 5 risultati di fila davanti a loro e incorona te stesso come il nuovo campione. Per divertirti ancora di più, sfida un amico e gioca con lui in modalità multiplayer! Usa il tasto sinistro del mouse per selezionare e posizionare i tuoi pezzi. Lords of Gomoku è stato creato dallo sviluppatore serbo Stefan Nikolic. Puoi giocare all'altro gioco Gem 11 su Poki!

Sito web:poki.com

