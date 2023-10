8Bit Fiesta è un gioco di abilità multiplayer creato da Frozen Dev. Scegli tra tantissimi personaggi, sfida i tuoi amici in vari minigiochi e dimostra di meritare il titolo di "Re della Fiesta". 8Bit Fiesta offre un caos multiplayer locale veloce e ricco di azione che intratterrà te e i tuoi amici per ore. Se non ti piace il multiplayer, c'è anche una modalità per giocatore singolo con una storia divertente. Vai avanti e dai un'occhiata a tutto! Seleziona la modalità "Nessun amico" per giocare da solo e la modalità "Multigiocatore" per giocare localmente con i tuoi amici. Giocatore 1 Sposta - Tasti freccia Tasti di azione - M e NP Giocatore 2 Sposta - Tasti WASD Tasti di azione - T e RPlayer 3Move - 8456 tasti (tastierino numerico)Tasti di azione - 1 e 0Player 4Move - Tasti UHJK Tasti di azione - P e O8Bit Fiesta è stata creata da Frozen Dev. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

