PartyToons è un gioco di società creato da TinyDobbins. Partecipa a una festa di minigiochi con amici o sconosciuti in partite a quattro giocatori! Ogni minigioco ha un set unico di regole e stili con cui giocare. Cattura fragole tra le rocce che cadono, salta su nastri trasportatori pieni di ostacoli, fai scoppiare palloncini rischiosi, apri scatole misteriose e molto altro! Cerca sempre di agire più velocemente o in modo più saggio dei tuoi avversari per ottenere il maggior numero di punti. Usa questi punti e trofei per aggiornare e sbloccare nuovi personaggi giocabili. Se stai cercando di rendere più vivaci i tuoi pomeriggi, non cercare oltre PartyToons! Non dimenticare di condividere PartyToons su Poki con i tuoi amici per massimizzare il divertimento! Tasti azione - Tasti freccia Tasti azione - WASDATasti azione - 8456 Tasti azione - UHJKPartyToons è creato da TinyDobbins. Gioca ai loro fantastici giochi di fusione su Poki: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers e Merge Round Racers

