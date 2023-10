Merge Gangster Cars è un gioco inattivo di fusione di auto creato da TinyDobbins, in cui acquisti auto a tema gangster e le unisci per ottenere un veicolo ancora migliore. Combina insieme due auto identiche per sbloccare un'auto nuova e migliorata. Trascinali sulla pista e ricevi monete ogni volta che superano il traguardo. Esistono molti tipi di auto da sbloccare e opportunità per aumentare le monete che hai guadagnato. Torna a giocare ogni giorno per sbloccare l'auto più costosa che questo gioco ha da offrire e costruire il tuo impero di auto da gangster! Seleziona, trascina e sposta le auto: pulsante sinistro del mouse Unisci Gangster Racers è stato creato da TinyDobbins. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Stick Merge, Merge Cyber ​​Racers e Merge Round Racers

poki.com

