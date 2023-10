Smash Car Idle è un gioco inattivo creato da FM Studio. Tu e i tuoi amici ricevete soldi per distruggere le auto in questo gioco. Salta sull'auto sullo schermo e distruggila più forte e veloce che puoi. Continua ad aumentare la tua potenza e velocità con i soldi che hai guadagnato e presto sbloccherai nuove auto, amici e persino nuovi mondi! Prova Smash Car Idle dove nemmeno un secondo è noioso. Continua a fare clic (o tocca) per distruggere l'auto e guadagnare denaro. Smash Car Idle è creato da FM Studio. Gioca agli altri giochi su Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods e Forgotten Hill Disillusion: la biblioteca.

