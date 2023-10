The Left Behind - A Forgotten Hill Tale è un gioco horror con elementi punta e clicca, enigmi progettati in modo intelligente e una storia unica. Puoi aiutare un'anima antica a ottenere la libertà? Nell'ultimo capitolo dell'universo di Forgotten Hill, una nuova ala del misterioso museo è aperta per essere esplorata insieme a una nuova storia agghiacciante! Esamina l'ambiente circostante in ogni stanza. Leggi vecchi promemoria, presta attenzione ai dettagli e raccogli i pezzi del puzzle che potrebbero essere utilizzati per risolvere un aggeggio in una delle varie stanze del museo. Se ti perdi, usa semplicemente l'icona del punto interrogativo nella stanza corretta per chiedere un suggerimento. Quindi vai avanti e inizia a scoprire gli oscuri segreti di alcuni personaggi interessanti. Questo gioco potrebbe tenerti con il fiato sospeso, ma dopo averlo finito il tuo cuore si sentirà leggero come una piuma. Fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale è creato da FM Studio. Hanno molti giochi leggendari su Poki come Rise of Pico, Forgotten Hill: The Guardaroba, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Parco giochi, Forgotten Hill: Autunno, Forgotten Hill: Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley, Smash Car Idle e Smash Car Idle 2! Puoi giocare a The Left Behind - A Forgotten Hill Tale gratuitamente su Poki. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale è giocabile solo sul tuo computer per ora.

