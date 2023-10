Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Guardaroba è uno spaventoso gioco punta e clicca sviluppato da FM Studio. Apprendi che tuo fratello è gravemente malato dopo essere tornato a casa da un collegio, e ha qualcosa a che fare con le implacabili creature in agguato che vogliono giocare un gioco mortale con lui. Esplora la casa e risolvi vari enigmi per aiutare a curare tuo fratello e fagli spiegare come tutto questo sia collegato al misterioso guardaroba in una delle stanze. Siete pronti per questa avventura che vi farà venire i brividi lungo la schiena? Ci sono cose più spaventose degli scheletri nell'armadio di casa Anderson. Fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco.Forgotten Hill: The Guardaroba è stato creato da FM Studio. Hanno altri fantastici giochi horror su Poki come Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill : Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley!

