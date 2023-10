Portrait of an Obsession è un puzzle game punta e clicca a tema horror sviluppato da FM Studio. È la nuova storia spin-off della popolare serie Forgotten Hill. Questa volta, la storia coinvolge un certo qualcuno che è ossessionato da un ritratto potenzialmente maledetto e dalle sue difficoltà per metterci le mani sopra. Potrai aiutare il protagonista a decifrare i codici e i problemi per trovare il ritratto. Usa la tua logica e la funzione suggerimento per aiutarti quando i puzzle diventano impegnativi. Preparati per il perfetto equilibrio tra horror e accampamento! Come si gioca: fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. Informazioni sul creatore: Portrait of an Obsession è stato creato da FM Studio. Hanno altri giochi su Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery e Little Cabin in the Woods .

