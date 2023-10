Forgotten Hill: The Guardaroba 3 è lo spaventoso seguito punta e clicca di L'Armadio e L'Armadio 2, sviluppato da FM Studio. Giusto in tempo per Halloween, la storia si dirama in un'altra avventura emozionante ed emozionante. Dopo aver ricevuto in eredità un bell'armadio, la nostra protagonista e la sua famiglia si stabiliscono nella loro casa tutti felici e speranzosi. Tuttavia, un tragico incidente accaduto vicino all'armadio lascia il nostro personaggio solo e disperato. Il nostro compito è esplorare le stanze misteriose della casa in cui si trova questo armadio e risolvere enigmi per ricongiungerci con una persona cara perduta. Ci sono opuscoli e istruzioni su come comunicare con i morti nel gioco, quindi assicurati di svolgere tutti questi compiti per completare il rituale. Sei pronto per un'altra avventura di Halloween che ti farà venire i brividi lungo la schiena? Fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. Incollato? Prova il ? icona per vedere se riesci a ottenere un suggerimento! Forgotten Hill: The Guardaroba 3 è stato creato da FM Studio. Hanno altri fantastici giochi horror su Poki come Rise of Pico, Forgotten Hill: The Guardaroba 2, Forgotten Hill: The Guardaroba, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Parco giochi, Forgotten Hill: Autunno, Forgotten Hill: Burattinaio e Forgotten Hill: Chirurgia. Non dimenticare di giocare anche a Pixel Volley!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Forgotten Hill: The Wardrobe 3. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.