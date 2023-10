Forgotten Hill Memento: Playground è un gioco horror punta e clicca in cui intraprendi un viaggio oscuro per apprendere le storie dei residenti di Forgotten Hill. Esercita la tua mente risolvendo enigmi realizzati ad arte e immergiti nell'ultimo avvincente seguito di Forgotten Hill. Sei pronto a scoprire cosa succederà dopo? Come si gioca: fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. Informazioni sul creatore: Forgotten Hill Memento: Playground è stato creato dal talentuoso FM Studio. Questo è il loro sesto gioco su Poki dopo Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Surgery, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Love Beyond e Forgotten Hill Memento: Buried Things.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Forgotten Hill Memento: Playground. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.