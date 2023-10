Le deliziose torte della nonna è uno spaventoso gioco punta e clicca sviluppato da FM Studio. È un nuovissimo ed entusiasmante capitolo della serie Forgotten Hill. Questa volta la storia coinvolge una vecchia che prepara torte deliziose. Cosa potrebbe andare storto? Usa le tue abilità per risolvere ogni enigma. Rimasto bloccato? Usa la funzione suggerimento per avanzare ulteriormente nella storia. Riesci a risolvere gli enigmi di Le deliziose torte della nonna? Come si gioca: fai clic sugli oggetti che ti interessano per raccoglierli e conservarli nel tuo inventario. Da lì puoi fare clic su di essi e usarli su altri oggetti o porte nel gioco. Informazioni sul creatore: Grandma's Delicious Cakes è stato creato da FM Studio. Hanno altri giochi su Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods e Forgotten Hill Disillusion: la biblioteca.

